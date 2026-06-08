Главу поселения под Волгоградом подозревают в коррупции и скрытых доходах

Помимо автомобиля, возникли вопросы и к предпринимательской деятельности супруги чиновника. С августа 2020 по апрель 2023 года Куроплина была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель в сфере строительства. За это время ее бизнес принес доход в размере более 4,1 миллиона рублей. Однако, как выяснилось, фактическим руководителем этого бизнеса был сам А. Ю. Куроплин.