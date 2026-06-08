Поликлиники и больницы Волгограда массово эвакуировали 8 июня

Сообщения об эвакуациях появились в местных каналах и в соцсетях от очевидцев. Волгоградцы пишут, что людей выводили из поликлиники № 4, больницы № 25, поликлиники № 16 в Красноармейском районе, поликлиники № 30 на Ангарской и стоматологии № 9. В некоторых учреждениях сотрудники и посетители провели на улице около полутора часов, после чего их начали запускать обратно в здания.