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Поликлиники и больницы Волгограда массово эвакуировали 8 июня

Экстренные службы пока не комментируют произошедшее.

Волгоградцы 8 июня 2026 года столкнулись с массовыми эвакуациями медицинских учреждений. В Волгограде пациентов и сотрудников начали выводить на улицу из поликлиник, больниц и стоматологий, а официальные причины произошедшего не назывались, — пишет v1.ru.

Сообщения об эвакуациях появились в местных каналах и в соцсетях от очевидцев. Волгоградцы пишут, что людей выводили из поликлиники № 4, больницы № 25, поликлиники № 16 в Красноармейском районе, поликлиники № 30 на Ангарской и стоматологии № 9. В некоторых учреждениях сотрудники и посетители провели на улице около полутора часов, после чего их начали запускать обратно в здания.

Когда материал был опубликован, областной комитет здравоохранения предоставил официальный комментарий:

«Сегодня в учреждениях здравоохранения региона участились случаи получения ложных сообщений о минировании. Облздрав совместно с правоохранительными органами проводит проверочные мероприятия. Большинство медицинских организаций уже проверены, угроз в них не обнаружено. Учреждения облздрава продолжают оказывать медицинскую помощь в полном объёме. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике».

Ранее сообщалось, как волгоградца спасли от гигантской аневризмы.

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