В Воронежской области ищут 63-летнего Александра Шматова

В Панинском районе разыскивают Александра Васильевича Шматова, который перестал выходить на связь 3 июня 2026 года. Мужчина проживает в селе Красный Лиман 2-й, с того дня о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили воронежские волонтеры отряда «ЛизаАлерт» в ночь на 8 июня.