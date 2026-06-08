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Опубликованы кадры поражения дрона французскими Rafale над Латвией. Видео

Житель Латвии снял на видео момент перехвата дрона французскими истребителями Rafale. Ранее в нескольких регионах республики объявляли воздушную тревогу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

В СМИ опубликовано видео, снятое местным жителем, на котором запечатлено сбитие дрона в воздушном пространстве Латвии. На кадрах видны французские истребители «Рафаль», которые с конца марта выполняют в республике задачи воздушного патрулирования в рамках миссии НАТО.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат, залетевший на территорию страны из-за рубежа. В ряде регионов была объявлена воздушная тревога, а жителям рекомендовали оставаться в помещениях. Национальные вооруженные силы объявили, что на данный момент потенциальная угроза полностью устранена, а ситуация находится под контролем.

В ночь на понедельник в Молдавии дрон-камикадзе сдетонировал на территории Оргеевского района. Несмотря на имеющиеся на обломках технические надписи на украинском языке, МИД страны возложил вину за произошедшее на Россию.

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