Больницы Волгограда после эвакуаций продолжают прием пациентов

Сегодня, 8 июня, в Волгограде в одночасье появилось сразу несколько сообщений об эвакуации посетителей и персонала ряда больниц и поликлиник. Очевидцы рассказали о том, что волна эвакуаций затронула даже крупнейшую в областном центре 25-ю больницу скорой медицинской помощи, известную как Больничный комплекс.