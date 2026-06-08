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Больницы Волгограда после эвакуаций продолжают прием пациентов

Сегодня, 8 июня, в Волгограде в одночасье появилось сразу несколько.

Сегодня, 8 июня, в Волгограде в одночасье появилось сразу несколько сообщений об эвакуации посетителей и персонала ряда больниц и поликлиник. Очевидцы рассказали о том, что волна эвакуаций затронула даже крупнейшую в областном центре 25-ю больницу скорой медицинской помощи, известную как Больничный комплекс.

В комитете здравоохранения региона прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время в медицинских учреждениях сотрудники правоохранительных органов проводят проверочные мероприятия из-за ложных сообщений о минировании.

— Сегодня в учреждениях здравоохранения региона участились случаи получения ложных сообщений о минировании, — сообщил облздрав. — Учреждения облздрава продолжают оказывать медицинскую помощь в полном объёме. Жителей региона просят сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

В профильном комитете отметили, что на данный момент большинство медицинских организаций уже проверены и угроз в них не обнаружено.

Видео: Волгоград / МАКС.

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