В Челябинской области пресекли канал поставки 4 кг мефедрона

В Челябинской области задержали двух жителей Златоуста, 38 и 42 лет. Они входили в межрегиональную ОПГ, которая поставляла синтетические наркотики в особо крупных размерах через интернет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.