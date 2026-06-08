В Челябинской области пресекли канал поставки 4 кг мефедрона

В Челябинской области задержали двух жителей Златоуста, 38 и 42 лет. Они входили в межрегиональную ОПГ, которая поставляла синтетические наркотики в особо крупных размерах через интернет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.
Оперативники взяли их с поличным при извлечении из тайника 4 килограммов мефедрона. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.
«В ходе проведения оперативных мероприятий на территории региона задержаны два жителя города Златоуста, причастные к контрабанде наркотических средств в особо крупном размере в целях дальнейшего незаконного сбыта на территории Российской Федерации бесконтактным способом через интернет-магазин», — отмечают в ведомстве.
Также в регионе ликвидировали две подпольные лаборатории по производству и расфасовке наркотиков. Из незаконного оборота изъяли более 65 килограммов синтетических наркотиков, свыше 600 килограммов прекурсоров, а также химические реактивы и оборудование.