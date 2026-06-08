Le Monde: Франция расследует «военные преступления» Израиля в отношении французских активистов

Le Monde напоминает, что в мае Израиль задержал более 430 активистов из разных стран после того, как 18 мая они были перехвачены в международных водах, когда предпринимали очередную попытку прорвать блокаду палестинской территории. Двое из 37 французов, находившихся на борту «Флотилии для Газы», до сих пор остаются на лечении в больнице Турции.