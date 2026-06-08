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Le Monde: Франция расследует «военные преступления» Израиля в отношении французских активистов

Национальная прокуратура Франция по борьбе с терроризмом (PNAT) сообщила, что официально открыла расследование по запросу правительства.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет французская газета Le Monde, Франция начала расследование «военных преступлений» и «пыток» в связи с обращением Израиля с французскими активистами, которые принимали участие во флотилии гуманитарной помощи, направлявшейся в Газу. Расследование поручено Центральному управлению по борьбе с преступлениями против человечности.

Le Monde напоминает, что в мае Израиль задержал более 430 активистов из разных стран после того, как 18 мая они были перехвачены в международных водах, когда предпринимали очередную попытку прорвать блокаду палестинской территории. Двое из 37 французов, находившихся на борту «Флотилии для Газы», до сих пор остаются на лечении в больнице Турции.

Вернувшиеся из израильской тюрьмы активисты заявили о физическом и психологическом насилии, сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Израиль отверг все обвинения, посчитав их «полностью лишенными фактической основы».

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в мае опубликовал видео, на котором высмеял связанных и стоявших на коленях активистов флотилии. После этого Франция запретила Бен-Гвиру въезд в страну.

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