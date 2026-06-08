У жителя Самарской области изъяли более 9 кг наркотиков

Обвиняемым по делу проходит 38-летний неработающий житель Похвистневского района. В феврале текущего года сотрудники уголовного розыска в электричке на участке между станциями Похвистнево и Подбельская заметили неадекватное поведение пассажира. При досмотре у него нашли 14 г марихуаны.