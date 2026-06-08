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Следователи показали, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии показало, как идут возобновившиеся поиски пропавшей семьи Усольцевых. Видео было опубликовано в «Макс»-канале ведомства.

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии показало, как идут возобновившиеся поиски пропавшей семьи Усольцевых. Видео было опубликовано в «Макс»-канале ведомства.

На кадрах видно, что специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике. Более того, леса и поля осматривают при помощи дронов.

Ранее стало известно, что на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье, выехали федеральные спасатели. В связи с этим местность оцепили.

Ожидается, что поисковая операция продлится до 9 июня включительно.