Следователи показали, как идут возобновленные поиски семьи Усольцевых

Управление Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии показало, как идут возобновившиеся поиски пропавшей семьи Усольцевых. Видео было опубликовано в «Макс»-канале ведомства.
На кадрах видно, что специалисты выезжают в тайгу на спецтехнике. Более того, леса и поля осматривают при помощи дронов.
Ранее стало известно, что на поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Кутурчинском Белогорье, выехали федеральные спасатели. В связи с этим местность оцепили.
Ожидается, что поисковая операция продлится до 9 июня включительно.