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СК сильно ограничил информацию о поисках семьи Усольцевых

На Кутурчинском Белогорье выставлены блокпосты, журналистов туда не пускают, кадры с места поисков публикуют реже, чем обычно.

Источник: АиФ Красноярск

В тайге Красноярского края пятый день продолжается новая масштабная фаза поисков таинственно пропавших Усольцевых. Семью ищут 80 человек — это профессиональные спасатели, следователи, полиция и волонтеры «ЛизыАллерт». Добровольцев и журналистов на Кутурчинское Белогорье сейчас не пускают, информацию для СМИ в СК дают ограниченную. И это вызывает массу вопросов.

Корреспондент krsk.aif.ru выясняла, что стоит за этой секретностью.

Почему не пускают журналистов на поиски Усольцевых?

Новая активная фаза поисков Усольцевых стартовала утром 4 июня 2026 года. И почти сразу стало известно, что работать на месте будет определенный состав — всех подряд не пустят.

«На въезде в посёлок Кутурчин выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности. Туристов приходится искать в условиях сложного рельефа», — поясняла krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. По ее словам, во время прошлого масштабного поиска многие получили травмы.

При этом на место не допускаются и представители СМИ. А желающих побывать там журналистов много.

«Все просят. Но принято решение ограничить доступ. Иначе будет паломничество», — ответила Арбузова на запрос нашей редакции приехать в район Минской петли.

Комментировать поиски Усольцевых могут только в СК?

В СК информацию о ходе операции выдают дозированно. Пока комитет опубликовал лишь два видео с места. В одном в том числе сообщалось, что на Кутурчине будет узел связи, интернет постараются сделать всем, но он будет сильно ограничен.

В соцсетях КГКУ «Спасатель» на этот раз впервые не опубликуются ежедневные отчеты о ходе поиска, как это делалось в предыдущие выезды специалистов учреждения. Была дана лишь информация о том, что на Кутурчине находится 15 их сотрудников.

Волонтеры поисковых отрядов в данный момент тоже не комментируют операцию, ссылаясь на то, что давать информацию пока могут только в Следкоме.

Сразу сообщалось, что поиски продляться до 9 июня. Но их продлят, только как быстро, пока не сообщается.

«Через какое-то время», — сказали в СК.

Конечно, такая таинственность порождает вопросы. И главный из них — не отрабатывается ли сейчас активно криминальная версия? Ведь посторонних могут не пускать на Кутурчин, чтобы не затоптали улики. Но в СК основной версией продолжают называть несчастный случай.

Что известно о пропаже Усольцевых?

Напомним, Усольцевы — супруги Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропали 28 сентября 2025 года. Известно, что они должны были прогуляться по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье.

Сразу никто из близких и не понял, что семья пропала. Поэтому искать их начали только 1 октября. Масштабные поиски длились до 12 октября, но их пришлось свернуть из-за плохих погодных условий — на Кутурчине выпал снег.

Но на поиски до апреля выезжали небольшими группами спасатели, следователи и полицейские. В апреле к ним присоединилось несколько волонтеров. Тогда на Белогорье оценивалась возможность начала новой активной фазы поисков Усольцевых. Осмотр местности при помощи БПЛА показал, что из-за снега это делать рано.

Сейчас тайга активно зеленеет. В регионе стоит жара, а это усиливает появления растительности в горных местностях. Поэтому на поиски, по словам многих экспертов, остается совсем немного времени.

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