СК сильно ограничил информацию о поисках семьи Усольцевых

В тайге Красноярского края пятый день продолжается новая масштабная фаза поисков таинственно пропавших Усольцевых. Семью ищут 80 человек — это профессиональные спасатели, следователи, полиция и волонтеры «ЛизыАллерт». Добровольцев и журналистов на Кутурчинское Белогорье сейчас не пускают, информацию для СМИ в СК дают ограниченную. И это вызывает массу вопросов.
Корреспондент krsk.aif.ru выясняла, что стоит за этой секретностью.
Почему не пускают журналистов на поиски Усольцевых?
Новая активная фаза поисков Усольцевых стартовала утром 4 июня 2026 года. И почти сразу стало известно, что работать на месте будет определенный состав — всех подряд не пустят.
«На въезде в посёлок Кутурчин выставлен блокпост, чтобы не допустить к участию в поисковых мероприятиях посторонних лиц, не владеющих специальными навыками ориентирования в горно-таежной местности. Туристов приходится искать в условиях сложного рельефа», — поясняла krsk.aif.ru старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова. По ее словам, во время прошлого масштабного поиска многие получили травмы.
При этом на место не допускаются и представители СМИ. А желающих побывать там журналистов много.
«Все просят. Но принято решение ограничить доступ. Иначе будет паломничество», — ответила Арбузова на запрос нашей редакции приехать в район Минской петли.
Комментировать поиски Усольцевых могут только в СК?
В СК информацию о ходе операции выдают дозированно. Пока комитет опубликовал лишь два видео с места. В одном в том числе сообщалось, что на Кутурчине будет узел связи, интернет постараются сделать всем, но он будет сильно ограничен.
В соцсетях КГКУ «Спасатель» на этот раз впервые не опубликуются ежедневные отчеты о ходе поиска, как это делалось в предыдущие выезды специалистов учреждения. Была дана лишь информация о том, что на Кутурчине находится 15 их сотрудников.
Волонтеры поисковых отрядов в данный момент тоже не комментируют операцию, ссылаясь на то, что давать информацию пока могут только в Следкоме.
Сразу сообщалось, что поиски продляться до 9 июня. Но их продлят, только как быстро, пока не сообщается.
«Через какое-то время», — сказали в СК.
Конечно, такая таинственность порождает вопросы. И главный из них — не отрабатывается ли сейчас активно криминальная версия? Ведь посторонних могут не пускать на Кутурчин, чтобы не затоптали улики. Но в СК основной версией продолжают называть несчастный случай.
Что известно о пропаже Усольцевых?
Напомним, Усольцевы — супруги Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина — пропали 28 сентября 2025 года. Известно, что они должны были прогуляться по туристической тропе на Кутурчинском Белогорье.
Сразу никто из близких и не понял, что семья пропала. Поэтому искать их начали только 1 октября. Масштабные поиски длились до 12 октября, но их пришлось свернуть из-за плохих погодных условий — на Кутурчине выпал снег.
Но на поиски до апреля выезжали небольшими группами спасатели, следователи и полицейские. В апреле к ним присоединилось несколько волонтеров. Тогда на Белогорье оценивалась возможность начала новой активной фазы поисков Усольцевых. Осмотр местности при помощи БПЛА показал, что из-за снега это делать рано.
Сейчас тайга активно зеленеет. В регионе стоит жара, а это усиливает появления растительности в горных местностях. Поэтому на поиски, по словам многих экспертов, остается совсем немного времени.