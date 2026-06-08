На Кубани задержали петербуржца с 6 кг наркотиков

Петербуржца остановили на улице Красной в станице Пластуновской Динского района. Оперуполномоченные УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ДПС остановили автомобиль Kia, за рулем которого находился 39-летний приезжий. В результате досмотра в машине под пластиковой защитой днища нашли 25 пакетов мефедрона общей массой 6 кг, два телефона и флешку.