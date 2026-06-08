В Калининградской области в летнем лагере дети подхватили кишечную инфекцию

В Калининградской области в детско-юношеской спортивной школе, которая является подразделением оздоровительного лагеря «Алые паруса», дети подхватили кишечную инфекцию. После этого губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.