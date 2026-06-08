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Вражеские беспилотники сбили над Нижегородской областью 8 июня

Всего над территорией РФ уточнили 124 украинских БПЛА.

Источник: Время

124 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией России 8 июня. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники сбили, в том числе, над Нижегородской областью.

Напомним, что сегодня в регионе ввели режим беспилотной опасности.

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