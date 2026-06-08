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БПЛА атаковали Нижегородскую область 8 июня

С 8 до 14 часов по московскому времени ПВО сбила 124 украинских беспилотника.

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники на территории Нижегородской области 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

С 8 до 14 часов по московскому времени силы ПВО сбили 124 украинских беспилотника на территории всей России.

Кроме Нижегородской области атаке БПЛА подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также БПЛА сбиты над Чёрным морем.

Ранее аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы БПЛА 8 июня.

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