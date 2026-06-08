БПЛА атаковали Нижегородскую область 8 июня

Силы ПВО уничтожили украинские беспилотники на территории Нижегородской области 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
С 8 до 14 часов по московскому времени силы ПВО сбили 124 украинских беспилотника на территории всей России.
Ранее аэропорт Нижнего Новгорода закрыли из-за угрозы БПЛА 8 июня.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше