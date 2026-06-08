Подростка втянули в сбыт наркотиков в Волгограде

Молодой человек и подросток задержаны в Волгограде по подозрению в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
18 мая они получили от неизвестного через мессенджер координаты тайника с запрещенным веществом и прибыли к указанному месту в Дзержинском районе. Парни должны были извлечь наркотик, расфасовать его на мелкие дозы и организовать сбыт через закладки.
«Довести умысел до конца подозреваемые не смогли — при попытке извлечь вещество из тайника их остановили полицейские. Из незаконного оборота изъято более 40 граммов наркотика, что относится к крупному размеру», — сообщает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Брагина.
В настоящее время проводятся устанавливаются другие причастные к незаконному обороту зелья. Фигуранты остаются под домашним арестом. Родителей просят следить за тем, с кем дружат их дети.
Ранее суд вынес приговор 55-летнему уроженцу Калининграда, который привез кокаин из Таллина в Волгоград.