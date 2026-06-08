Скончался глава поселка Октябрьский Борского округа Владимир Рыжаков

В Борском округе скончался глава поселка Октябрьский Владимир Рыжаков. Его не стало в понедельник, 8 июня, сообщили в районной администрации.
С 2001 по 2006 годы он возглавлял борский комиссариат, а затем работал начальником территориального отдела администрации в поселке Память Парижской Коммуны.
Прощание с Владимиром Рыжаковым состоятся 10 июня в Николо-Знаменском храме.
Редакция сайта pravda-nn.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево, в Городецком округе.