Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался глава поселка Октябрьский Борского округа Владимир Рыжаков

Прощание с Владимиром Рыжаковым состоятся 10 июня в Николо-Знаменском храме.

В Борском округе скончался глава поселка Октябрьский Владимир Рыжаков. Его не стало в понедельник, 8 июня, сообщили в районной администрации.

С 2001 по 2006 годы он возглавлял борский комиссариат, а затем работал начальником территориального отдела администрации в поселке Память Парижской Коммуны.

Прощание с Владимиром Рыжаковым состоятся 10 июня в Николо-Знаменском храме.

Редакция сайта pravda-nn.ru выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево, в Городецком округе.