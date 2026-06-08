Тело пропавшего мужчины нашли после трёх дней поисков на озере в Челябинской области

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в субботу. По предварительной информации, отдыхавший мужчина прыгнул в воду и не вынырнул. С этого момента начались поисковые работы.
Тело 49-летнего мужчины нашли спустя три дня на глубине двух метров примерно в 230 метрах от берега. Специалисты Кыштымского поисково-спасательного отряда подняли погибшего на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции.
В операции были задействованы сотрудники МЧС России, полиции, поисково-спасательной службы и добровольцы.
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