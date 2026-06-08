Туристка из Сочи впала в кому на Бали после отравления местным вином

По информации друзей, девушка прибыла на остров вместе с молодым человеком 31 мая. Вечером того же дня она выпила вино, купленное в придорожном магазине. Спустя несколько часов у нее появились тошнота, озноб и светобоязнь. По пути в больницу у туристки начались судороги, после чего она впала в кому. Назначенные ранее антибиотики не оказали эффекта.