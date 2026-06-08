Туристка из Сочи впала в кому на Бали после отравления местным вином

Ее состояние осложняется развивающимся сепсисом. Перевод из частной клиники в государственную невозможен из-за задолженности за лечение в размере 2,5 миллиона рублей.
По информации друзей, девушка прибыла на остров вместе с молодым человеком 31 мая. Вечером того же дня она выпила вино, купленное в придорожном магазине. Спустя несколько часов у нее появились тошнота, озноб и светобоязнь. По пути в больницу у туристки начались судороги, после чего она впала в кому. Назначенные ранее антибиотики не оказали эффекта.
Стоимость медицинских услуг уже превысила 2,5 миллиона рублей. Как сообщает «Kub Mash», перевод в государственное учреждение возможен только при наличии свободных мест и полной оплате текущего долга. Представители клиники запрашивали бутылку с алкоголем для проведения экспертизы, но позже вернули ее родственникам без объяснения результатов.