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МЧС заявило про отселение жильцов из дома в Витебске, где случился обвал грунта

Что будет с жильцами дома в Витебске, где произошел подмыв и обвал грунта.

Источник: Комсомольская правда

Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило про отселение жильцов из дома в Витебске, где случился обвал грунта (подробнее — здесь).

«В целях безопасности принято решение по отселению жителей дома на время проведения восстановительных работ, ориентировочно до 1 суток», — уточнили в ведомстве.

Спасатели проводят поквартирный обход граждан, работают специалисты психологической службы МЧС.

В Витебском городском исполкоме проводилось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Также специализированными службами города были организованы работы, связанные с очисткой подъезда к месту для дальнейшей укладки плит, подсыпке, креплению грунта. Был обеспечен контроль состояния фундамента жилого дома.

«В результате выпадения обильных осадков произошла усадка грунта на месте проведения земляных работ по прокладке канализационной полиэтиленовой трубы», — уточнили в МЧС.

На месте работают четыре единицы техники, семь специалистов (одна машина и четыре сотрудника МЧС).

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