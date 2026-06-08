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Пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 12,8 млн из‑за мошенников

Они внушили женщине, что её сбережения под угрозой, и убедили снять все деньги со счетов, а потом передать их «надёжным» людям.

Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась 12,8 миллиона рублей из‑за телефонных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Злоумышленники почти три недели выдавали себя за сотрудников ФСБ. Они внушили женщине, что её сбережения под угрозой, и убедили снять все деньги со счетов, а потом передать их «надёжным» людям.

Сначала пенсионерка отдала 10 миллионов рублей девушке, с которой встретилась лично, — деньги она принесла в хозяйственной сумке. Через несколько дней аферисты купили ей билет в Москву, и там женщина передала ещё 2 миллиона неизвестному человеку. Последние 800 тысяч рублей она отдала незнакомке неподалёку от своего дома.

По факту преступления завели уголовное дело о мошенничестве.

Полиция призывает жителей региона не терять бдительность: не снимайте и не передавайте деньги по телефонным указаниям, не отдавайте наличные незнакомцам. Если возникли сомнения — посоветуйтесь с родными или сразу звоните в полицию: 02, 112 или 102 (с мобильного).

Ранее в Шахунье 78-летняя пенсионерка перевела «онлайн-жениху» 220 тысяч рублей.