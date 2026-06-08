Пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 12,8 млн из‑за мошенников

Сначала пенсионерка отдала 10 миллионов рублей девушке, с которой встретилась лично, — деньги она принесла в хозяйственной сумке. Через несколько дней аферисты купили ей билет в Москву, и там женщина передала ещё 2 миллиона неизвестному человеку. Последние 800 тысяч рублей она отдала незнакомке неподалёку от своего дома.