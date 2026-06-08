В лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции

«По предварительной информации, 7 июня 2026 года в детском летнем оздоровительном лагере “Алые паруса” в пос. Лесной Зеленоградского района зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. Специалистами Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщает прокуратура. Надзорный орган проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.