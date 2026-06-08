В лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка кишечной инфекции

В детском оздоровительном лагере «Алые паруса» на Куршской косе выявлена вспышка норовирусной инфекции, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным прокуратуры области, смена лагеря досрочно завершена.
«По предварительной информации, 7 июня 2026 года в детском летнем оздоровительном лагере “Алые паруса” в пос. Лесной Зеленоградского района зафиксированы случаи обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания. Специалистами Роспотребнадзора в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований», — сообщает прокуратура. Надзорный орган проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, по оплаченным путевкам процедура по возврату средств за оставшиеся дни смены уже начата. Также минобр проработает вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам.
Норовирус — один из самых распространенных возбудителей кишечных инфекций, отличающийся высокой контагиозностью и устойчивостью. Характерные симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, повышение температуры, слабость и головная боль, сообщает Роспотребнадзор.