Банк ВТБ сообщил клиентам о DDOS-атаке на онлайн-сервисы

Клиенты получали сообщения следующего содержания: «Ограничение в работе онлайн-сервисов. В связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн. Мы работаем над восстановлением сервисов, рекомендуем использовать банкоматы для платежей и переводов. Приносим извинения за неудобства».