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Банк ВТБ сообщил клиентам о DDOS-атаке на онлайн-сервисы

Клиентов банка предупредили о временных ограничениях в работе ВТБ-онлайн.

Клиенты банка ВТБ столкнулись с проблемами доступности онлайн-сервисов. По данным портала detector404.ru, наибольшее количество жалоб на работу мобильного приложения и сайта банка было в районе 11:00.

Клиенты получали сообщения следующего содержания: «Ограничение в работе онлайн-сервисов. В связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн. Мы работаем над восстановлением сервисов, рекомендуем использовать банкоматы для платежей и переводов. Приносим извинения за неудобства».