Банк ВТБ сообщил клиентам о DDOS-атаке на онлайн-сервисы

Клиенты банка ВТБ столкнулись с проблемами доступности онлайн-сервисов. По данным портала detector404.ru, наибольшее количество жалоб на работу мобильного приложения и сайта банка было в районе 11:00.
Клиенты получали сообщения следующего содержания: «Ограничение в работе онлайн-сервисов. В связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе ВТБ Онлайн. Мы работаем над восстановлением сервисов, рекомендуем использовать банкоматы для платежей и переводов. Приносим извинения за неудобства».