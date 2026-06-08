Танкер, находящийся под санкциями США, атакован у побережья Омана

По данным профсоюзной организации Forward Seamen's Union of India, представляющей интересы экипажа, на борту находятся 24 индийских моряка. В профсоюзе заявили, что члены команды в бедственном положении.
«У нас пожар на борту, судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение. Пожалуйста, помогите», — говорится в сообщении.
Все 24 члена экипажа — граждане Индии. Танкер ходит под флагом Палау. Его зарегистрированный владелец, компания Arihant Shipping Inc., фигурирует в американском списке заблокированных лиц и судов за деятельность, связанную с Ираном, уточняет CNN.