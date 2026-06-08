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Танкер, находящийся под санкциями США, атакован у побережья Омана

У побережья Омана в понедельник было атаковано судно, которое находится под санкциями США. Об этом сообщает телеканал CNN. Предположительно, удар произвели ВМС США.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным профсоюзной организации Forward Seamen's Union of India, представляющей интересы экипажа, на борту находятся 24 индийских моряка. В профсоюзе заявили, что члены команды в бедственном положении.

Танкер Motor Tanker Marivex попал под ограничения Минфина США еще в декабре. Причина — санкции, введенные против Ирана.

В распоряжении редакции CNN оказалась расшифровка сигнала бедствия, поданного с судна. В ней экипаж сообщает о пожаре. Моряки называют произошедшее «атакой ВМС США».

«У нас пожар на борту, судно тонет. Атака ВМС США, ракета попала в машинное отделение. Пожалуйста, помогите», — говорится в сообщении.

Все 24 члена экипажа — граждане Индии. Танкер ходит под флагом Палау. Его зарегистрированный владелец, компания Arihant Shipping Inc., фигурирует в американском списке заблокированных лиц и судов за деятельность, связанную с Ираном, уточняет CNN.

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