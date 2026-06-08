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При взрыве на газовой заправке в Узбекистане погибли шесть человек

Взрыв на газозаправочной станции в Узбекистане унес жизни шести человек, еще пятеро ранены. Огонь уничтожил четыре автомобиля и повредил два подземных резервуара для хранения топлива. Вице-премьер Ачил Раматов возглавил правительственную комиссию, которой поручено установить причины ЧП.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В Кашкадарьинской области Узбекистана в результате взрыва и последующего пожара на газозаправочной станции погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Взрыв на газозаправочной станции в махалле «Чаман» Каршинского района произошел в 13:50 по местному времени. Прибывшие на место пять пожарных расчетов локализовали возгорание в 14:05 и полностью потушили его к 14:55.

По предварительным данным ведомства, в результате ЧП огнем уничтожены четыре автомобиля, а также повреждены два подземных резервуара для хранения топлива. Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создана Правительственная комиссия во главе с вице-премьером Ачилом Раматовым, которой поручено оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, установить точные причины трагедии и разработать меры по недопущению подобных инцидентов в будущем. В настоящее время территория заправочной станции оцеплена и находится под полным контролем экстренных служб, ведутся восстановительные работы.

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