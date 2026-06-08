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Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. Заключенные чаще всего обращаются в аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Крым с просьбой об оказании медицинской помощи и с намерением отправиться на спецоперацию. Об этом заявил крымский омбудсмен Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.

«Заключенные тоже к нам общаются. Основная часть таких обращений, которые поступили к нам в прошлом году, касалась вопросов оказания медпомощи, вопросов заключения контрактов для участия в СВО, несогласия с привлечением к уголовной ответственности», — рассказал Штехбарт.

По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.

Ранее сообщалось, что большая часть обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Крыму касается вопросов ЖКХ, здравоохранения, обустройства детских и спортивных площадок и сохранения окружающей среды.

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