Хотят медпомощь и на СВО: о чем заключенные просят омбудсмена в Крыму

По словам уполномоченного, в 2025 году в исправительных центрах Крыма, куда заключенные попадают при смягчении наказания за хорошее поведение, были организованы профилактические осмотры осужденных для выявления социально опасных и значимых заболеваний. Осмотрено около 300 таких лиц, каких-то социально опасных заболеваний выявлено не было. Штехбарт добавил, что заключенные из таких центров работают на предприятиях Крыма.