Пожар в кафе «Чайхана» в центре Перми потушен

Пожар в кафе «Чайхана» на улице Ленина в Перми потушен.
Как соощили очевидцы сайте perm.aif.ru, от здания кафе отъехали последние пожарные машины. В данный момент клубов дыма над строением уже нет.
Напомним, ранее в центре Перми загорелось кафе «Чайхана». Жителей напугали клубы серого дыма, которые поднимались над зданием. На место выехали 23 пожарных на 5 машинах.
В МЧС по Пермскому краю сообщили, что что во время возгорания никто не пострадал. В 15:41 сообщили о том, что отткрытое горение ликвидировано, проводится разбор и проливка конструкций.
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