Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в кафе «Чайхана» в центре Перми потушен

Ранее пожарные сообщили о том, что проводят разбор и проливку конструкций.

Пожар в кафе «Чайхана» на улице Ленина в Перми потушен.

Как соощили очевидцы сайте perm.aif.ru, от здания кафе отъехали последние пожарные машины. В данный момент клубов дыма над строением уже нет.

Напомним, ранее в центре Перми загорелось кафе «Чайхана». Жителей напугали клубы серого дыма, которые поднимались над зданием. На место выехали 23 пожарных на 5 машинах.

В МЧС по Пермскому краю сообщили, что что во время возгорания никто не пострадал. В 15:41 сообщили о том, что отткрытое горение ликвидировано, проводится разбор и проливка конструкций.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше