Минздрав изъял «Бифидин» из продажи после отравления детей в Борисове

Ранее сообщалось, что 2 и 3 июня в приемное отделение инфекционной больницы в Борисове поступили три десятка детей со схожими жалобами и симптомами. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления. Следователи дополнительно установили 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области.