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Минздрав изъял «Бифидин» из продажи после отравления детей в Борисове

МИНСК, 8 июн — Sputnik. Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава изъяла из обращения кисломолочную продукцию одного из белорусских производителей, сообщил Минздрав Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Ведомство также опубликовало комментарий заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Светланы Нечай. По ее словам, расследование случая массовой госпитализации детей в Борисове завершается.

«Для предотвращения распространения и ликвидации эпидемиологического неблагополучия, связанного с продукцией ООО “Биомолпром”, данные продукты изъяты из обращения», — отметила Нечай.

В сообщении министерства сказано, что в течение двух часов с момента регистрации ситуации с детьми в Борисове был установлен предполагаемый фактор передачи инфекции — кисломолочный продукт «Бифидин».

Исследования в лаборатории показали, что эта продукция не соответствует требованиям микробиологической безопасности.

Сообщается также, что специалисты государственного санитарного надзора провели оценку условий производства, по результатам которой деятельность предприятия, занимавшаяся выпуском «Бифидина», приостановлена, а реализация продукции прекращена.

Ранее сообщалось, что 2 и 3 июня в приемное отделение инфекционной больницы в Борисове поступили три десятка детей со схожими жалобами и симптомами. Вскоре Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления. Следователи дополнительно установили 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области.

На данный момент все дети выписаны из больницы и новых обращений нет. Ситуация остается на контроле Минздрава.