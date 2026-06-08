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В Екатеринбурге произошла массовая авария с пассажирским автобусом

В Екатеринбурге столкнулись легковушки и автобус.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге произошла массовая авария 8 июня. Дорожный инцидент произошел минувшим вечером на перекрестке Амундсена — Екатеринбургская объездная дорога. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала очевидец Екатерина.

— На участке дороги столкнулись три легковых автомобиля и пассажирский автобус. После произошедшего на участке образовалась пробка в обе стороны, — говорит Екатерина.

«КП-Екатеринбург» обратилась в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за комментарием. На момент публикации ответ не поступил.

Напомним, что в Свердловской области 8 июня произошло смертельное ДТП. За рулем иномарки был нетрезвый 36-летний мужчина. Ранее его уже лишили водительских прав.