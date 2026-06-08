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В Татарстане семья отравилась угарным газом из-за голубя в трубе

Четыре человека, включая двоих детей, пострадали от отравления угарным газом в жилом доме Нурлата. Причиной случившегося стал голубь, полностью перекрывший выход продуктов горения в дымоходе газовой колонки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе Нурлате четыре человека, включая двоих детей, пострадали от отравления угарным газом из-за птицы, заблокировавшей дымоход газовой колонки. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Республики Татарстан.

Инцидент произошел ранним утром в жилом доме на улице Карла Маркса. В больницу были госпитализированы двое детей 2013 и 2018 годов рождения, а также 39-летняя женщина и 45-летний мужчина.

В ходе аварийного обследования специалисты выяснили, что общедомовой вентиляционный канал работает исправно и тяга в дымоходе присутствует. Источник опасности находился непосредственно внутри квартиры: в гофрированной дымоотводящей трубе проточного газового водонагревателя застрял голубь, полностью перекрыв выход продуктов горения.

В ведомстве уточнили, что плановое техническое обслуживание оборудования в этом доме проводилось в апреле текущего года. В целях безопасности подача газа в квартиры временно приостановлена до устранения всех нарушений.