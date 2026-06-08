«Черных» кредиторов накрыли в Нижегородской области

В первом квартале 2026 года специалисты Волго‑Вятского главного управления Банка России обнаружили 68 участников финансового рынка, действовавших нелегально, о чём проинформировала пресс‑служба банка.
Подавляющее большинство из них — 60 организаций — относятся к категории «чёрных» кредиторов. В частности, на территории Нижегородской области выявлено 14 подобных компаний.
Деятельность таких кредиторов незаконна — они не обладают правом предоставлять гражданам займы. Обращение к подобным структурам чревато серьёзными рисками: заёмщики могут столкнуться с непомерно высокими процентными ставками и утратой имущества, переданного в залог.
Среди распространённых мошеннических схем «чёрных» кредиторов — требование предоплаты за выдачу кредита, неправомерное использование персональных данных клиента, оформление займов без ведома человека и хищение средств с банковских счетов.
Нередко нелегальные структуры маскируются под ломбарды, при этом не имея разрешения регулятора и отсутствуя в реестре Банка России. Отличительный признак законного ломбарда — выдача залогового билета при заключении договора.
Также с начала года зафиксированы эпизоды незаконного привлечения инвестиций в Удмуртии, Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. По действующему законодательству подобную деятельность вправе осуществлять исключительно банки, брокеры, управляющие и лизинговые компании, а также потребительские общества — но лишь в отношении собственных пайщиков.
Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 12,8 млн из‑за мошенников.