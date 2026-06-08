«Черных» кредиторов накрыли в Нижегородской области

Также с начала года зафиксированы эпизоды незаконного привлечения инвестиций в Удмуртии, Татарстане, Нижегородской и Саратовской областях. По действующему законодательству подобную деятельность вправе осуществлять исключительно банки, брокеры, управляющие и лизинговые компании, а также потребительские общества — но лишь в отношении собственных пайщиков.