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В Саратове залезшего на ж/д вагон подростка убило током

В Саратове скончался подросток, получивший смертельный разряд током. Как сообщает ИА «СарИнформ».

В Саратове скончался подросток, получивший смертельный разряд током. Как сообщает ИА «СарИнформ», молодой человек был госпитализирован со станции в Заводском районе накануне.

— ЧП случилось поздно вечером в окрестностях железнодорожной станции Саратов-3. Там молодой человек зачем-то залез на вагон поезда. В итоге его ударило током. С места происшествия его отправили в больницу, — передает саратовское информагентство.

Позже стало известно о том, что несмотря на усилия медиков, юноша умер в больнице.

Правоохранительными органам по факту смертельного происшествия организована проверка.

Фото: ИА «СарИнформ».