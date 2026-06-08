Искали в гротах. Посмотрите новые кадры СК с места поисков Усольцевых

Писки почти с самого начала курирует ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Но основная версия следователей — несчастный случай. Но в Следкоме рассматривают и криминальный след. А вот версию побега за границу в комитете исключили почти сразу.