Искали в гротах. Посмотрите новые кадры СК с места поисков Усольцевых

На Кутурчинском Белогорье продолжается активная фаза поисков Усольцевых. Журналистам туда въезд закрыт. Но новыми кадрами с места пропажи семьи поделился СК. Посмотрите, где и как идут поиске — в материале корреспондента krsk.aif.ru.
Как сейчас идут Усольцевых?
«Будем идти и будет отображаться, как вы идете», — объясняет на видео кто-то из организаторов поиска, показывая гаджеты, которые используются в операции.
Сейчас при поисках Усольцевых активно используются дроны. Их запускают волонтеры «ЛизыАллерт», прибывшие в Кутурчин. Еще в апреле эта техника прошла здесь испытание.
На земле поисковики перемещаются при помощи квадроциклов и проходимых автомобилей.
Но местность труднопроходимая, здесь кругом курумник. Его осматривают спасатели и следователи.
На Кутурчинском Белогорье много расщелин и гротов, то есть естественных укрытий. Есть вероятность, что именно туда спрятались или провалились Усольцевы.
На кадрах видно, что тайга активно зеленеет. В регионе установилась жаркая и ясная погода, все активно растет. Снег остается только на вершинах гор.
Но чем больше зелени, тем меньше шансов найти пропавшую семью живыми. Об этом нам заявляли неоднократно эксперты.
Ранее в СК сообщали, что в поисках принимают участие профессионалы — силовики, спасатели, кинологи, полицейские, а еще волонтеры отряда «ЛизаАллерт» и специалисты Госохотнадзора. На кадрах видно и машину «Красного креста». Всего сейчас Усольцевых ищут 80 человек.
Следком заявлял, что доступ на поиск ограничен. Для того, чтобы там не было посторонних в Кутурчине выставили блокпост. Но на кадрах от комитета он не показан.
Хронология поисков Усольцевых.
Напомним, семья Усольцевых пропала на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. Первая масштабная фаза поисков длилась до 12 октября. В ней приняло участие более полутора тысяч человек. Свернуть операцию пришлось из-за погоды — в районе Минской петли рано выпал снег.
Потом на поиски Усольцевых долгое время выезжали только спасатели, полицейские и следователи.
Новая фаза активных поисков началась 4 июня. Пока сообщается, что продлится она до 9 июня. Однако не исключено, что через непродолжительное время операцию возобновят.
Писки почти с самого начала курирует ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Но основная версия следователей — несчастный случай. Но в Следкоме рассматривают и криминальный след. А вот версию побега за границу в комитете исключили почти сразу.
Из всего, что удалось пока найти — автомобиль Усольцевых, который был оставлен возле поселка Кутурчин. В нем были обнаружены личные вещи семьи и 300 тысяч рублей в бардачке.