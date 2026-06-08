«Брали до $2000 с человека». МВД раскрыло схему нелегальной миграции, связанной с IT, онлайн-казино и студией эротических материалов

ОМОН и «Алмаз» задержали троих белорусок, причастных к нелегальной миграции. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.
Сотрудники пятого управления ГУБОПиК МВД по Минску при силовой поддержке ОМОНа и специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» пресекли незаконную схему миграции в белорусской столице.
Содействие в нелегальном въезде и пребывании на территории республики представителям стран Ближнего Востока оказывали три белоруски. Две 53-летние фигурантки для указанных целей создали ІТ-фирмы. Они изготавливали и предоставляли в государственные учреждения заведомо подложные документы о трудоустройстве иностранных граждан на должности инженеров-программистов.
«Реально мигранты занимались продвижением онлайн-казино для своих земляков, так как деятельность игорных площадок запрещена на их родине», — заявили в ведомстве.
Кроме того, для рекламы бизнеса в целях увеличения просмотров стримов, в одном из арендованных домов в Минском районе была организована студия по изготовлению эротических материалов.
Что касается третьей задержанной, то ей оказалась 21-летяя жительница Минска. Она была ответственная за поиск клиентов. Помощь в этом ей оказывали 28 и 33-летние жители ближневосточного региона.
«Таким образом, используя “серую” схему, аферистки обеспечили получение виз и разрешений на временное проживание в Беларуси, как минимум 40 иностранцам. За свои услуги брали от полутора до двух тысяч долларов с человека, — привели подробности в МВД.
Заведено уголовное дело за организацию незаконной миграции. Нелегалов ожидает принудительная высылка из Беларуси.
Ранее МВД заявило депортации 1500 иностранцев в 2026 году, назвав причины.
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