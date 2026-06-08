Под Воронежем задержали 25-летнего парня из соседнего региона за угон иномарки

В поселке Комсомольский Рамонского района 25-летний приезжий из Ивановской области совершил угон автомобиля «Форд Фокус». Как сообщили в региональной полиции, в ночь на 8 июня злоумышленник, заметив на улице Цветочной оставленную без присмотра иномарку, решил воспользоваться ситуацией и уехать на ней к себе на родину.