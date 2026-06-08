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В возрасте 54 лет скончалась воронежский журналист и редактор

Лариса Карташова на протяжении нескольких лет боролась с болезнью.

Источник: АиФ Воронеж

После продолжительной болезни скончалась известный воронежский журналист и редактор Лариса Карташова. Её не стало в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в областном Доме журналистов в понедельник, 8 июня.

Лариса Юрьевна родом из Казахстана. В столицу Черноземья она переехала в 90-е годы. Здесь она получила высшее образование, окончив факультет журналистики Воронежского госуниверситета.

Свой профессиональный путь Лариса Карташова начала в газете «Вечерний Воронеж». Позже она работала в редакциях «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда — Воронеж». Затем журналист перешла в «Российскую газету».

С 2015 года Лариса Юрьевна трудилась в РИА «Воронеж», где в последние годы занимала должность редактора отдела спецпроектов. Коллеги ценили её за профессионализм, чуткость и готовность всегда прийти на помощь.

Редакция «АиФ-Воронеж» выражает искренние соболезнования родным и близким Ларисы Карташовой.