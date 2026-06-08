Задержаны двое волгоградцев за попытку сбыта крупной партии наркотиков

Согласно плану, один из фигурантов должен был найти тайник и достать наркотики. Второй обеспечивал прикрытие: помогал в поиске и следил за обстановкой. Затем они планировали расфасовать вещество на более мелкие дозы и продавать его в Волгограде бесконтактным способом, делая «закладки».