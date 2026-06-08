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Жительница Дзержинска пойдёт под суд в Балахне за обман пенсионеров

По данным следствия, летом 2025 года злоумышленница с сообщниками звонила пожилым людям, выдавая себя за сотрудников госорганов.

Жительница Дзержинска пойдёт под суд в Балахне за мошенничество в отношении пенсионеров. Прокуратура утвердила обвинительное заключение: женщину подозревают в хищении свыше 1,8 млн рублей в составе группы по предварительному сговору (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, летом 2025 года злоумышленница с сообщниками звонила пожилым людям, выдавая себя за сотрудников госорганов, вводила их в заблуждение и забирала деньги в роли курьера.

Дело передано в Балахнинский городской суд.

Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 12,8 млн из‑за мошенников.