Жительница Дзержинска пойдёт под суд в Балахне за обман пенсионеров

Жительница Дзержинска пойдёт под суд в Балахне за мошенничество в отношении пенсионеров. Прокуратура утвердила обвинительное заключение: женщину подозревают в хищении свыше 1,8 млн рублей в составе группы по предварительному сговору (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, летом 2025 года злоумышленница с сообщниками звонила пожилым людям, выдавая себя за сотрудников госорганов, вводила их в заблуждение и забирала деньги в роли курьера.
Дело передано в Балахнинский городской суд.
Ранее пенсионерка из Нижнего Новгорода потеряла 12,8 млн из‑за мошенников.