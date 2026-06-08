Милиция задержала минчанина из-за обувной ложки. Подробности приводит ГУВД Мингорисполкома.
В милицию поступила информация про 37-летнего жителя Минска, который был доставлен в больницу с травмой головы.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 40-летнего минчанина, избившего потерпевшего металлической обувной ложкой.
Как удалось установить, задержанный некоторое время сожительствовал с женщиной. Но между ними возник конфликт, и она решила уехать к себе домой. Фигурант смог уговорить ее вернуться, однако белоруска ушла из квартиры и села в машину такси, водитель которой находился около подъезда и предложил ее подвезти.
Подозреваемый, наблюдая за ситуацией с балкона, собрал вещи сожительницы, среди которых была и металлическая обувная ложка.
По пути домой, находясь в автомобиле такси, сожительница вновь поддалась уговорам и вернулась к мужчине.
«После ее возвращения подозреваемый, охваченный ревностью, напал на водителя и нанес ему несколько ударов металлическим предметом», — привели подробности в ГУВД.
Заведено уголовное дело за хулиганство.