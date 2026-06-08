Милиция задержала минчанина из-за обувной ложки

Как удалось установить, задержанный некоторое время сожительствовал с женщиной. Но между ними возник конфликт, и она решила уехать к себе домой. Фигурант смог уговорить ее вернуться, однако белоруска ушла из квартиры и села в машину такси, водитель которой находился около подъезда и предложил ее подвезти.