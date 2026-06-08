Житель Гурьевска получил 11 лет за поджог авто полиции по указанию «третьих лиц»

В Калининграде вынесен обвинительный приговор 26-летнему жителю Гурьевска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористической акт). Преступление было выявлено и задокументировано УМВД области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.
В октябре 2025 года мужчина под влиянием «третьих лиц» власти совершил поджог полицейского автомобиля «в целях дестабилизации деятельности органов власти». На время предварительного следствия задержанный был заключен под стражу.
Приговором Балтийского флотского военного суда подсудимому назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Как уточнил «Новому Калининграду» источник в правоохранительных органах указание поджечь автомобиль полиции подсудимый получил с территории Украины.
Напомним, 14 октября прошлого года стало известно, что 25-летний местный житель пытался повредить служебный автомобиль. Полицейские заметили, как злоумышленник облил транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и поджег. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. Было установлено, что задержанный получил инструкции по телефону от третьих лиц.