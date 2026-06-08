Житель Гурьевска получил 11 лет за поджог авто полиции по указанию «третьих лиц»

Напомним, 14 октября прошлого года стало известно, что 25-летний местный житель пытался повредить служебный автомобиль. Полицейские заметили, как злоумышленник облил транспортное средство воспламеняющейся жидкостью и поджег. Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Пострадавших нет. Было установлено, что задержанный получил инструкции по телефону от третьих лиц.