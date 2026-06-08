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В Рязанской области при столкновении четырех грузовиков погибли два человека

На трассе «Каспий» в Рязанской области четыре грузовых автомобиля стали участниками массового ДТП, в результате которого погибли два человека. Пресс-служба УМВД по региону сообщает о работе на месте сотрудников Госавтоинспекции и полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Скопинском округе Рязанской области столкнулись сразу четыре грузовика. Два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

«В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла на 278-м километре трассы Р-22 «Каспий». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.