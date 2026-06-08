В Рязанской области при столкновении четырех грузовиков погибли два человека

В Скопинском округе Рязанской области столкнулись сразу четыре грузовика. Два человека погибли, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
«В результате ДТП два водителя транспортных средств погибли. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении ведомства.
Авария произошла на 278-м километре трассы Р-22 «Каспий». На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.