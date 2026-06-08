Бывший свердловский вице-губернатор дал показания в суде

— Проект был сдан в срок. Ирина Юрьевна могла все сделать за собственные средства. Но она очень хотела реализовать национальный проект. Показать, как нацпроекты помогают развивать бизнес, как государство поддерживает бизнес. Уголовные дела такого характера убивают веру предпринимателей в государство, — цитирует URA.RU Олега Чемезова.