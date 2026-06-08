Тело трехлетнего ребенка обнаружено в реке в Оренбургском районе

В Оренбургском районе после обнаружения тела трехлетнего ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Погибшего ребенка нашли в реке Средняя Каргалка в селе Струково.
«Следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX.
Дело квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что погибшему было три года. Расследование взято на прокурорский контроль.