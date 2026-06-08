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Тело трехлетнего ребенка обнаружено в реке в Оренбургском районе

Следователи устанавливают обстоятельства гибели трехлетнего мальчика в Оренбургском районе. Тело ребенка нашли в водоеме в селе Струково. Возбуждено уголовное дело, прокуратура контролирует ход расследования.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Оренбургском районе после обнаружения тела трехлетнего ребенка в водоеме возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Погибшего ребенка нашли в реке Средняя Каргалка в селе Струково.

«Следствием выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в заявлении СК, опубликованном в мессенджере MAX.

Дело квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности. В прокуратуре Оренбургской области уточнили, что погибшему было три года. Расследование взято на прокурорский контроль.