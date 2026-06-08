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В большинстве регионов СЗФО 9 июня ожидаются грозы, ливни и град

На большинстве территорий СЗФО 9 июня пройдут грозы, ливни и град. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

На большинстве территорий СЗФО 9 июня пройдут грозы, ливни и град. Об этом предупредили в Гидрометцентре РФ.

Непогоду прогнозируют в Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Ленинградской областях, Республике Коми и НАО.

Грозы начнутся ночью под Калининградом, а к утру доберутся до Поморья и Ленинградской области. В Санкт-Петербурге и Мурманской области грозы прогнозируются 9 июня с 12 часов дня и до вечера.

Вологодчину, Ненецкий округ, Республику Коми и Новую Землю накроют туманы, в большинстве регионов ожидается сильный ветер. Сообщается также, что в Ленинградской области местами пройдет град.

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