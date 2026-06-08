Пять женщин пострадали при детонации в Белгородской области

В селе Беловское Белгородского округа в результате детонации пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.
У пострадавших диагностированы акубаротравмы (контузии от воздействия ударной волны), бригады скорой помощи эвакуируют их в медицинские учреждения областного центра для проведения обследования.
По данным Оперштаба, в результате инцидента повреждено административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов: в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие масштаб последствий.