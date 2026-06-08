Пять женщин пострадали при детонации в Белгородской области

Пять женщин получили контузии от ударной волны при детонации в Беловском Белгородского округа. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы для обследования. В результате инцидента выбиты окна, повреждены кровли и фасады в административном здании, многоквартирных и частных домах.