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Пять женщин пострадали при детонации в Белгородской области

Пять женщин получили контузии от ударной волны при детонации в Беловском Белгородского округа. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в больницы для обследования. В результате инцидента выбиты окна, повреждены кровли и фасады в административном здании, многоквартирных и частных домах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В селе Беловское Белгородского округа в результате детонации пострадали пять мирных жительниц. Об этом сообщает Оперативный штаб Белгородской области.

У пострадавших диагностированы акубаротравмы (контузии от воздействия ударной волны), бригады скорой помощи эвакуируют их в медицинские учреждения областного центра для проведения обследования.

По данным Оперштаба, в результате инцидента повреждено административное здание, три многоквартирных и более 20 частных домов: в них выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы. На месте происшествия работают оперативные службы, уточняющие масштаб последствий.