В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», сообщение о пожаре на Минеральной улице, 32 поступило в 17.44 мск.
«В ангаре размером 30 на 50 метров, происходит горение, площадь горения уточняется. В 18.01 ранг пожара повышен до номера 2», — говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали.
Пожар тушат 39 специалистов и девять единиц техники.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше