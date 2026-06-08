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В Калининском районе Петербурга вспыхнул ангар

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Ангар загорелся в понедельник в Калининском районе Санкт-Петербурга, площадь возгорания уточняется, сообщило городское управление МЧС РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно каналу ведомства на платформе «Макс», сообщение о пожаре на Минеральной улице, 32 поступило в 17.44 мск.

«В ангаре размером 30 на 50 метров, происходит горение, площадь горения уточняется. В 18.01 ранг пожара повышен до номера 2», — говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали.

Пожар тушат 39 специалистов и девять единиц техники.

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