Жительницу Дзержинска осудят за обман пенсионеров

Балахнинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Дзержинска, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.
Летом прошлого года злоумышленница и другие соучастники последовательно подыскали престарелых граждан. Затем звонили им, представившись сотрудниками государственных органов, сообщали ложные сведения и требовали от пенсионеров денежные средства.
«Выполняя роль курьера в преступной схеме, обвиняемая забирала денежные средства по месту проживания пожилых граждан. Общий ущерб от преступлений составил более 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении.
Уголовное дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что нижегородский школьник отдал мошенникам рюкзак с крупной суммой денег и драгоценностями родителей.