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Жительницу Дзержинска осудят за обман пенсионеров

Общая сумма ущерба превысила 1,8 млн рублей.

Балахнинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении жительницы Дзержинска, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба областного ведомства.

Летом прошлого года злоумышленница и другие соучастники последовательно подыскали престарелых граждан. Затем звонили им, представившись сотрудниками государственных органов, сообщали ложные сведения и требовали от пенсионеров денежные средства.

«Выполняя роль курьера в преступной схеме, обвиняемая забирала денежные средства по месту проживания пожилых граждан. Общий ущерб от преступлений составил более 1,8 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что нижегородский школьник отдал мошенникам рюкзак с крупной суммой денег и драгоценностями родителей.