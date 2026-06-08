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В Ростове судят подростка, обманувшего женщину на 6,5 млн рублей

Забрав деньги, подросток направился в Краснодарский край.

В Ворошиловском районе Ростова завершено расследование дела в отношении несовершеннолетнего соучастника мошенников. По версии следствия, в марте 2026 года юноша, действуя по предварительному сговору, работал курьером. Он убедил местную жительницу передать ему более 6,5 млн рублей, пообещав спасти средства от кражи и перевести их на «безопасный счёт».

Забрав деньги, подросток направился в Краснодарский край, чтобы передать их организаторам аферы, однако по пути был перехвачен полицейскими. Юноша дал признательные показания. Сейчас он находится под домашним арестом, а материалы дела уже переданы в суд.

В региональном СКР предупредили: аферисты активно используют подростков, играя на их желании легко заработать. Ведомство подчеркнуло, что работа курьером в таких схемах является тяжким преступлением и ведёт на скамью подсудимых.