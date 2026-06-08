В Ростове судят подростка, обманувшего женщину на 6,5 млн рублей

В Ворошиловском районе Ростова завершено расследование дела в отношении несовершеннолетнего соучастника мошенников. По версии следствия, в марте 2026 года юноша, действуя по предварительному сговору, работал курьером. Он убедил местную жительницу передать ему более 6,5 млн рублей, пообещав спасти средства от кражи и перевести их на «безопасный счёт».