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Мошенники воруют данные воронежцев, предлагая «бесплатную» подписку на популярные сервисы

Мошенники распространяют опасное ПО, которое полностью блокирует смартфон.

Мошенники под видом бесплатного доступа к ChatGPT, «Яндекс. Музыке» или игровым модам распространяют опасный вирус для смартфонов под названием Drama RAT. МВД России 8 июня предупрелило, что этот инструмент позволяет преступникам полностью захватить управление телефоном.

Сначала вы получаете сообщение в мессенджере, по почте или в SMS с заманчивым предложением — например, скачать «бесплатную подписку» или важный документ вроде «Счета на оплату». После установки файла приложение запрашивает доступ к специальным возможностям телефона. Если дать согласие, вирус получает право «видеть» ваш экран, воровать пароли, читать сообщения и даже самостоятельно нажимать на кнопки в банковских приложениях.

Вирус умеет блокировать владельца: он требует установить PIN-код, после чего телефон полностью переходит под контроль аферистов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что программа хитро прячется в памяти устройства, поэтому обычные антивирусы не всегда могут ее обнаружить.

Чтобы не стать жертвой, не скачивайте файлы из сомнительных сообщений и не переходите по ссылкам от незнакомцев, даже если предложение выглядит очень привлекательно.