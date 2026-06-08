Мошенники воруют данные воронежцев, предлагая «бесплатную» подписку на популярные сервисы

Сначала вы получаете сообщение в мессенджере, по почте или в SMS с заманчивым предложением — например, скачать «бесплатную подписку» или важный документ вроде «Счета на оплату». После установки файла приложение запрашивает доступ к специальным возможностям телефона. Если дать согласие, вирус получает право «видеть» ваш экран, воровать пароли, читать сообщения и даже самостоятельно нажимать на кнопки в банковских приложениях.