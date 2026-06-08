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В Воронежской области объявлена ракетная опасность 8 июня вечером

Губернатор призывает перебраться в комнаты без окон.

8 июня в 18:51 в Воронежской области объявили ракетную опасность. Работают системы оповещения. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев.

Тем, кто сейчас находится дома, чиновник посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Речь про коридор, ванную, кладовую. А тем, кто оказался на улице, глава региона рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Напомним, что с 23:15 7 июня в Воронежской области объявлена опасность атаки БпЛА.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.

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