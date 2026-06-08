В Воронежской области отменили действовавшую полчаса ракетную опасность

Отбой ракетной опасности объявили в Воронежской области в 19:19 в понедельник, 8 июня.
Особый режим действовал в регионе около получаса. Информации о сбитых воздушных целях не поступало.
Опасность атаки БПЛА на всей территории Воронежской области на момент публикации сохраняется.
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